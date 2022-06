Opnieuw Hands-on Van Onaangekondigde Google Pixel 6a Opgedoken

Google heeft de Pixel 6a nog niet officieel aangekondigd, maar de smartphone is inmiddels al verschillende keren opgedoken op het internet. Dit keer zien we de aankomende mid-range smartphone van alle kanten in een nieuwe hands-on video.

De Google Pixel 6a is opgedoken in een TikTok-video. In de video zien we maar liefst vier Pixel 6a-toestellen. Naast de smartphone zelf zien we ook de verpakking en de meegeleverde accessoires. De Google Pixel 6a komt zonder oplader in de doos. Wel levert Google een oplaadkabel en een usb a naar usb c-adapter.







De Pixel 6a is een voordeligere variant van de reguliere Pixel 6. Volgens de berichten beschikt de smartphone over een eigen Tensor-processor met ondersteuning voor het 5G-netwerk, een 4410 mAh accu, 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte die je niet kunt uitbreiden met een microSD-kaart. De Google Pixel 6a draait uit de doos op Android 12 en verschijnt op de markt in de kleuren groen, wit en zwart. Gebruikers ontvangen vier jaar lang Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates.

Google brengt zijn Pixel-smartphones niet uit in Nederland en België, maar wel in buurlanden Duitsland en Frankrijk. De Pixel 6a krijgt een adviesprijs mee van 459 euro.

via [androidplanet]