Google Gaat ChromeOS en Android Samenvoegen

Google heeft officieel bevestigd dat het bedrijf werkt aan een fusie van ChromeOS en Android. Dit wil zeggen dat er straks één platform komt voor smartphones, tablet en laptops.

In 2011 verscheen de eerste zogeheten Chromebook met ChromeOS op de markt. ChromeOS is een besturingssysteem van Google dat goed draait op laptops met minder krachtige hardware. Over de jaren zijn ChomeOS en Android steeds meer op elkaar gaan lijken en Google is nu van plan om de twee besturingssystemen volledig samen te voegen.

De bevestiging komt van Sameer Samat, directeur van Android bij Google, in een interview met TechRadar. Details heeft hij niet gegeven, maar waarschijnlijk zien we in de toekomst laptops die draaien op Android met desktopfuncties. Ook kunnen laptops, tablets en smartphones waarschijnlijk beter samenwerken, omdat alle apparaten draaien op hetzelfde besturingssysteem. Deze aanpak kunnen we vergelijken met Apple’s OS op zijn laptops en mobiele apparaten, die erg goed met elkaar kunnen samenwerken.

Een tijdlijn heeft Sameer Samat nog niet gegeven, maar Google lijkt hard te werken aan de veranderingen. Zo krijgt Android 16 al een “desktopmodus” waarmee je Android op grotere schermen kunt gebruiken.

