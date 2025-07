“Samsung Werkt Aan Eigen Versie Van Android Auto”

Samsung lijkt te werken aan een eigen versie van Android Auto. De versie van Samsung is gebaseerd op DeX en lijkt erg veel op de reguliere Android Auto van Google.

Samsung voorziet zijn high-end smartphones al jaren van een DeX-functie. Met DeX kun je jouw smartphone verbinden met een monitor, waarna je een hele andere interface krijgt te zien dat meer wegheeft van Windows. DeX is ook aanwezig op de tablets van de fabrikant en nu lijkt Samsung de DeX-interface verder uit te breiden met “Auto DeX“.

Het bestaan van “Auto DeX” is gevonden door X-gebruiker Galaxy Techie. Hij heeft een aantal screenshots gedeeld die laten zien dat de interface erg lijkt op het normale Android Auto. We zien een dashboard met een navigatie-app en een muziekspeler. Aan de linkerkant staan de icoontjes van belangrijke apps en we zien een ‘Now Brief’-achtige functie.

Opvallend is de tweede taakbalk onderin het scherm. Volgens Galaxy Techie kun je het systeem daarmee op je smartphone zelf gebruiken, waardoor een scherm in je auto overbodig is. Auto DeX werkt volgens de bron met meer dan 8500 verschillende auto’s van meer dan 120 merken. Ook draait Auto DeX volgens Galaxy Techie op goedkopere Samsung-smartphones die geen ondersteuning hebben voor de reguliere DeX-functie.

via [androidplanet]