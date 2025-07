Samsung Galaxy S24-serie en Galaxy A56 Ontvangen Juli-update

Er staat een nieuwe beveiligingsupdate klaar voor vijf smartphones van Samsung. Het gaat om de beveiligingspatch van juli 2025 voor de smartphones in de Galaxy S24-serie en de Galaxy A56.

In Nederland en België worden de eerste Samsung-smartphones nu bijgewerkt met de juli-update. Deze update bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in Android en de One UI-schil, zodat je weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten. De update staat klaar voor de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra en Galaxy S24 FE. Ook gebruikers van de Galaxy A56 kunnen de nieuwste beveiligingsupdate nu downloaden.

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

