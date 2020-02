Facebook Lite Ontvangt Donkere Modus

Sinds de introductie van Android 10 zien we dat steeds meer applicaties een donkere modus ontvangen. De laatste app die een donker thema ontvangt is de Lite-app van Facebook. Facebook Lite is een minder zware versie van Facebook die speciaal is gericht op landen met slechte dataverbindingen.

Facebook Lite is gemaakt voor mensen die gebruikmaken van trage internetverbindingen, kleine databundels en minder krachtige smartphones. De app heeft een erg witte interface, wat niet echt prettig is voor je ogen wanneer je de app gebruikt in donkere omgevingen. Daarom heeft Facebook de Lite-app nu voorzien van een update die een donker thema toegevoegd. Opmerkelijk is dat de Lite-app eerder een donker thema ontvangt dan de reguliere Facebook-app.

Om het donkere thema te activeren klik je rechtsboven op het hamburger-menu. Daarna scrol je naar beneden tot je “donkere modus” tegenkomt. Klik hierop om het donkere thema te activeren.

via [AW]