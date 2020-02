“Render Toont Prototype Van Google Pixel 5 XL”

Op het internet is de eerste render opgedoken van Google’s volgende vlaggenschip-smartphone. Het gaat om een render van één van de drie vroege prototypes.

We moeten nog acht maanden wachten op de introductie van de Google Pixel 5-serie, maar de ontwikkelingen van de smartphone zijn in volle gang. Zo heeft Google verschillende prototypes liggen, waarvan één op de bovenstaande render te zien is. Deze render is naar buiten gebracht door Jon Prosser, die eerder ook beelden van de Samsung Galaxy S20 Ultra camera’s deelde. Wat opvalt is de halfronde camera-module aan de achterkant van de Pixel 5 XL.

Een rear-camera met een dergelijke vormgeving hebben we nog niet eerder gezien op een Pixel-smartphone. De camera-module steekt een klein beetje uit de behuizing en is voorzien van drie lenzen en een led-flitser. Het zou gaan om een reguliere lens, een telelens en een ultragroothoeklens. De behuizing is voorzien van matglas.

Prosser laat weten dat het gaat om één van de drie prototypes. De andere twee prototypes hebben volgens hem een cameramodule die gewoon vierkant is. Verder geeft hij aan dat de Pixel 5 dunnere schermranden krijgt, maar dat het nog steeds geen randloos toestel is.

via [androidplanet]