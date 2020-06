Telegram 6.2 Ontvangt Video-editor

Telegram voor Android heeft een nieuwe update ontvangen. Telegram 6.2 beschikt nu over een editor voor video’s en het is nu mogelijk om te zoeken naar gif’jes.

Telegram heeft al jaren een fotobewerker waarmee je de kwaliteit van foto’s kunt bewerken en stickers en teksten kunt toevoegen. Deze fotobewerker heeft nu ondersteuning gekregen voor geanimeerde stickers en het bewerken van video’s. Met een simpele dubbel tik kun je automatisch of handmatig de eigenschappen zoals de contrast of helderheid bewerken. Ook kun je geanimeerde stickers toevoegen of zelf tekenen.

Verder is er een nieuw gif-paneel beschikbaar met Trending gif’jes en op emoji gebaseerde tabbladen. Het geheel moet daarnaast sneller en vloeiender werken. Telegram 6.2 is nu in de Google Play Store te vinden.

via [AW]