“Donker Thema Voor Facebook-app Eindelijk Dichtbij”

De Facebook-app voor Android heeft nog steeds geen donker thema gekregen. Na lang wachten zijn er nu echter eindelijk aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat de uitrol van het donkere thema niet lang meer op zich laat wachten.

Messenger, Facebook Lite, Instagram en WhatsApp, allemaal apps van Facebook, hebben inmiddels een update gekregen met daarin een donkere modus. De Facebook-app moet het gek genoeg nog steeds doen zonder een donker thema. Gelukkig is er nu goed nieuwe voor mensen die op het donkere thema wachten. De website 9to5Google heeft de donkere modus in de Facebook-app namelijk in kunnen schakelen. In de onderstaande screenshots zien we hoe dit er uit ziet.

Facebook heeft niet gekozen voor volledig zwarte elementen, maar voor verschillende grijstinten. We zien dat vrijwel alle elementen een donkere kleur krijgen. Je kunt het thema handmatig aan- of uitschakelen of ervoor kiezen om de systeembrede donkere modus van je Android-telefoon te volgen. Het donkere thema zal eerst naar bètatesters uitrollen en pas later aan de stabiele versie van de Facebook-app worden toegevoegd. Wanneer dit zal gebeuren is nog onduidelijk.

via [AW]