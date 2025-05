Android 15 Rolt Uit Naar Samsung Galaxy S22, Z Flip 3/4 én Z Fold 3/4

Samsung heeft de One UI 7-update, dat is gebaseerd op Android 15, weer uitgerold naar een aantal nieuwe apparaten. Dit keer staat de update klaar voor de smartphones in de Galaxy S22-serie en voor vier smartphones in de Z-serie.

Android 15 met de One UI 7-schil rolde de afgelopen weken al naar een hoop smartphones uit, inclusief de Galaxy S24– en S23-series. Deze week rolt Samsung dezelfde update ook uit naar de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra. Niet alleen gebruikers van de Galaxy S22-serie, maar ook mensen met een Galaxy Z Flip 4, Z Flip 3, Z Fold 4 en Z Fold 3 kunnen met de nieuwste software aan de slag.

De update brengt enkele bugfixes en de beveiligingspatch van april met zich mee, maar installeert ook verschillende wijzigingen en nieuwe functies. Zo heeft de interface een kleine makeover gekregen, kun je het App-scherm in verticale positie gebruiken, heeft de camera-app een update ontvangen, kun je grote mappen maken op het startscherm en kun je de functie Now Bar gebruiken.

Samsung rolt de updates nu uit in Europa, inclusief Nederland en België. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. De update is maar liefst 4,5GB groot, dus als je een beperkte databundel hebt is het verstandig om eerst te verbinden met een WiFi-netwerk.

