De Beste Sport Apps Voor Android

Op dit moment heb je veel tijd om thuis te door te brengen en veel energie te besteden. Er zijn veel manieren om met beide zaken bezig te zijn, door bijvoorbeeld de vloermat tevoorschijn te halen en weer te gaan sporten. Dat is natuurlijk goed en gelukkig zijn er steeds meer toepassingen om je prestaties op de voet te volgen en een beetje extra motivatie te vinden. Wil je weer gaan sporten ?

Verschillende mobiele applicaties voor Android smartphones kunnen je helpen en begeleiden om dit mooie doel te bereiken zonder dat je je huis hoeft te verlaten! Hier volgt een selectie van apps die we speciaal voor jou hebben samen gesteld zodat je efficiënt en snel weer in de vorm van je leven komt.

Nike training club: de populairste

De eerste sportoplossing die genoemd kan worden is ongetwijfeld Nike Training Club, een fitnessplatform van zeer goede kwaliteit. Het moet gezegd worden dat Nike niets meer te bewijzen heeft op dit gebied. Nike Training Club biedt echter meer dan honderd programma’s aan. En elke training wordt gecertificeerd door professionele coaches.

Of je nu een professionele atleet bent of voor het eerst gaat fitnessen, Nike Training Club is in staat om je oefeningen aan te bieden die aangepast zijn aan je niveau. Ook de trainingsaanbevelingen zijn aangepast aan je profiel. De activiteiten variëren van het versterken van gerichte lichaamsdelen tot meer geavanceerde boks-, yoga- of conditietraining.

Door te kiezen voor de evenementen die het beste bij u passen, met of zonder apparatuur, al dan niet getimed, van 15 tot 45 minuten, kunt u profiteren van een training die is aangepast aan uw behoeften. Grote bonus: Nike Training Club is compatibel met Chromecast om videotrainingen op je TV weer te geven.

Beheer je lijf en je agenda

In dezelfde genre vinden we Freeletics, een toepassing waarvan de primaire obsessie, naast het terug in vorm brengen, het de bedoeling is om je schema niet te verstoren. Tijdgebrek is immers vaak het eerste excuus om niet te sporten, zelfs voor wie thuis werkt. U kunt dan op de drukste dagen beginnen met sessies van slechts 5 minuten, of u kunt ze 30 minuten lang doen, tijdens het wachten op het resultaat van een voetbalwedstrijd waarop je hebt ingezet bijvoorbeeld.

Thuis of buiten werken, of het nu is om in vorm te blijven, om spieren op te bouwen of om helemaal af te vallen. Je hebt bijna niets nodig om deze trainingen te doen, met de mogelijke uitzondering van een trekhaak. Deze bewegingen kunnen ook in kleine ruimtes worden uitgevoerd; ideaal voor een klein appartement. De applicatie biedt veel gratis content (eenvoudige activiteiten of complete programma’s), en er zijn demonstratievideo’s beschikbaar voor elke oefening.

30 Days Fitness Challenge en 7 Minutes Workout: Dagelijkse uitdagingen

We raden je ook aan om te kijken naar 30 Days Fitness Challenge of 7 Minutes Workout. Beide delen zeer vergelijkbare interfaces met geanimeerde diagrammen die je de juiste bewegingen laten zien via leerzame video’s en verschillende programma’s, afhankelijk van wat je wilt doen: het hele lichaam trainen of de inspanning richten op een specifiek onderdeel.

Zoals de naam al aangeeft, zal 30 Days Fitness Challenge je uitdagen om alle aanbevolen oefeningen voor een volle maand te doen, terwijl 7 Minutes Workout je slechts 7 minuten per dag belooft te nemen voor een intensieve, maar niet tijdrovende workout. In beide gevallen stijgt de moeilijkheidsgraad bij elke sessie.

Ontspannen is al even belangrijk

Accessoires

Om je voortgang tijdens je sportsessies beter te kunnen volgen, kun je gebruik maken van accessoires die speciaal voor sport zijn bedoeld, zoals een activity tracker. Hiermee kun je niet alleen je hartslag bijhouden, maar ook je activiteit op de voet volgen, van een eenvoudige dagelijkse wandeling naar het werk of andere intensievere oefeningen. Merk op dat een smart watch ook soortgelijke functionaliteit biedt.