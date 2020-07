Cat Phones Introduceert Cat S62 Pro Met Geïntegreerde Warmtebeeldcamera

Bullitt Group, de licentiehouder van Cat phones, heeft zojuist een nieuwe smartphone aangekondigd. Het gaat om de Cat S62 Pro, een robuuste smartphone met de meest geavanceerde geïntegreerde warmtebeeldcamera.

De derde smartphone in de Cat 60-serie beschikt over de meest recente warmtebeeldtechnologie van FLIR. De Cat S62 Pro is dankzij de FLIR Lepton 3.5 sensor en de nieuwe MyFLIR™ Pro app in staat om warmtebeelden met vier keer zoveel pixels te maken (1440 x 1080). De sensor heeft een temperatuurbereik van -20°C tot 400°C en is betrouwbaar tot een afstand van 30 meter.

De smartphone beschikt verder over een 5.7″ FHD+ scherm die je ook met natte vingers en handschoenen kunt bedienen, een Snapdragon 660-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 12MP camera aan de achterkant, een 8MP camera aan de voorkant, een 4000 mAh accu en een robuuste behuizing die water- en stofbestendig is (IP68) en getest is op vallen op staal van 1,8 meter hoog op alle kanten van het toestel. De Cat S62 Pro heeft ondersteuning voor dual-SIM en draait op Android 10.

De Cat S62 Pro is vanaf augustus te koop voor €649.