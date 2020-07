Nokia 5, 5.1 Plus en 5.3 Ontvangen Beveiligingspatch Juli 2020

HMD Global heeft weer een nieuwe update klaarstaan voor een aantal smartphones van de fabrikant. Dit keer gaat het om de nieuwste beveiligingspatch voor de Nokia 5, Nokia 5.1 Plus en de Nokia 5.3.

Gebruikers van de Nokia 5 melden dat ze een nieuwe update hebben ontvangen die de beveiligingspatch van juli 2020 installeert. De update voor de Nokia 5 is ongeveer 120 MB groot en zorgt ervoor dat de smartphone weer een stukje beter beveiligd is. De Nokia 5 is inmiddels drie jaar oud, waardoor het kan zijn dat dit de laatste beveiligingsupdate is.

Ook de nieuwere Nokia 5.1 Plus en Nokia 5.3 kunnen de beveiligingspatch van juli 2020 downloaden. De updates brengen naast de beveiligingsverbeteringen verder geen nieuwe functies of optimalisaties met zich mee.

via [droidapp]