Telegram Ontvangt Videobelfunctie

Telegram heeft een videobelfunctie toegevoegd aan de populaire chat-app voor smartphones. Het gaat om een vroege versie waarmee momenteel alleen videogesprekken tussen twee personen mogelijk zijn. Telegram zal de functie later uitbreiden met groepsgesprekken.

Zowel de Android-versie als de iOS-versie heeft een update met de videobelfunctie ontvangen. De functie is momenteel nog in alpha-stadium, waardoor een aantal features nog ontbreken. Je kunt een videogesprek starten vanaf de profielpagina van een contactpersoon en de video tijdens het gesprek aan of uit schakelen. Telegram heeft ook ondersteuning voor picture-in-picture toegevoegd, wat ideaal is tijdens het multitasken.

Wacht je op een functie voor groepsgesprekken dan moet je nog wat langer geduld hebben. Deze optie zal namelijk pas in een later stadium worden toegevoegd. Telegram zal groepsgesprekken ergens de komende maanden lanceren, maar een exacte releasedatum hebben we nog niet.

via [tweakers]