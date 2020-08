Fiio M3K Review: Een MP3-speler Testen Tijdens Het Smartphone Tijdperk

Nog niet eens zo heel lang geleden liepen we allemaal nog rond met een iPod of MP3-speler, maar tegenwoordig zien we dit niet zo veel meer. Nu je vrijwel alles kunt doen op je smartphone, die vrijwel iedereen altijd bij zich heeft, zien steeds minder mensen het nut van een losse MP3-speler. Toch zijn er nog een aantal fabrikanten die actief MP3-spelers verkopen en daarom kijken wij in deze review naar de M3K van Fiio, een compacte, voordelige MP3-speler met hoge geluidskwaliteit.

Inhoud

Bij elke review kijken we eerst altijd even naar de inhoud van de doos. De Fiio M3K komt in een vrij eenvoudige witte verpakking en wordt geleverd met een aantal accessoires. Zo vinden we in de doos naast de Fiio M3K ook een usb-kabel om de MP3-speler mee op te laden, een rubberen hoesje om de Fiio M3K te beschermen en een handleiding. Ook heeft Fiio twee USB-opzetstukjes meegeleverd in het geval je een laptop hebt zonder reguliere USB-poort. Het gaat om een USB-A naar USB-C adapter en een USB-A naar micro-USB adapter.

Fiio M3K

Voordat we ingaan op de functies van de Fiio M3K kijken we eerst even naar het uiterlijk van het apparaatje. Wat opvalt is dat de Fiio M3K met een gewicht van 77.5 gram en een afmeting van 44.2m bij 90m bij 12mm erg compact is. Het kleine formaat maakt de M3K ideaal voor lange wandelingen of sportsessies. De MP3-speler heeft een zwarte aluminium behuizing, maar is ook in andere kleuren verkrijgbaar. Deze behuizing voelt zeer stevig aan en geeft de Fiio M3K een luxe uitstraling. Fiio heeft ook een rubberen hoesje toegevoegd voor betere grip en meer bescherming, maar het hoesje trekt wel stofjes aan. Persoonlijk gebruik ik de Fiio M3K zonder hoesje omdat dit er mooier uit ziet.

Onderop vinden we een micro-USB-aansluiting waarmee je de Fiio M3K kunt opladen. Opladen kan met een standaard USB-A-poort, maar mensen die een apparaat hebben met USB-C of micro-USB kunnen gebruikmaken van de meegeleverde opzetstukjes. Naast de micro-USB-aansluiting vinden we nog een aansluiting voor de microSD-kaart en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De power-knop, volume-knoppen en een play/pauze-knop zitten aan de linkerkant van de behuizing.

Voorop zit een 2-inch rechthoekig kleuren-scherm met een resolutie van 240×320 die niet aanraakgevoelig is. Het bedienen van de Fiio M3K doe je voornamelijk met het touchpaneel onder het scherm. Hier vinden we vier aanraakgevoelige knopjes met in het midden een langwerpige “touch slider” waarmee je met veegbewegingen door het besturingssysteem kunt scrollen. Met een simpele tik op deze touch slider selecteer je een onderdeel in een menu.

De Fiio M3K draait op een zwaar aangepaste versie van Linux en kan alleen audio afspelen en opnemen. Het installeren van applicaties is dus niet mogelijk. De bediening werkt eenvoudig en het besturingssysteem reageert snel en zonder lag. Je kunt de kleuren van de interface aanpassen en de helderheid van zowel het scherm als het touch-paneel wijzigen.

Het doel van de Fiio M3K is om voor weinig geld goede geluidskwaliteit te leveren. Dit is iets waar de M3K ook zeker in slaagt. De ingebouwde AK4376A DAC-chip zorgt voor een neutrale en pure geluidskwaliteit, en via de Equalizer kun je zelf het frequentiespectrum harder of zachter zet. Om te genieten van de beste audiokwaliteit heeft de speler ondersteuning voor lossless audiobestanden. Bij lossless audiobestanden gaan geen details verloren tijdens de compressie, waardoor je alle details blijft horen. Een aantal van de veelgebruikte audiobestanden waarvoor de M3K ondersteuning heeft staan hieronder.

DSD | APE (Fast) | APE (Normal) | APE (High) | FLAC | WAV | Aiff | Aif | WMA Lossless | Apple Lossless Lossy compression: MP3 | OGG | WMA | AAC

Het luisteren naar muziek is alleen mogelijk via een 3.5mm koptelefoon. De Fiio M3K heeft namelijk geen ondersteuning voor Bluetooth en heeft ook geen ingebouwde speaker. Veel mensen vinden draadloze oordopjes tijdens het sporten een stuk makkelijker, dus het ontbreken van Bluetooth kan een deal-breaker zijn.

Intern vinden we een 1100mAh accu, welke goed is voor een luisterplezier van 24 uur. Een dergelijke accuduur is zeer netjes in deze prijsklasse. De Fiio M3K heeft geen ingebouwde opslagruimte, maar heeft wel een microSD-kaart aansluiting. Er is ondersteuning voor microSD-kaartjes met een maximale capaciteit van maar liefst 2 terabyte, wat zelfs voor de grootste audiofiel meer dan genoeg is.

De Fiio M3K is verkrijgbaar voor minder dan 80 euro, wat het een zeer voordelige MP3-speler maakt ten opzichte van andere Fiio-spelers en de spelers van concurrenten zoals Sony. Om deze prijsklasse mogelijk te maken heeft Fiio moeten besparen op een aantal features. Denk hierbij aan Bluetooth-ondersteuning en uitgebreidere software met extra apps zoals een video-speler of foto-album.

Waarom een losse MP3-speler aanschaffen

Nu iedereen eenvoudig muziek kan afspelen op hun smartphone blijft het de vraag wat het nut is van een losse MP3-speler. Voor veel mensen zal een MP3-speler inderdaad geen meerwaarde hebben naast hun smartphone, maar toch zijn er een aantal punten die waarde toevoegen aan een losse MP3-speler. De eerste is uiteraard de ondersteuning voor lossless audiofiles en dus betere audiokwaliteit. Voor een echte audiofiel zal een betere audiokwaliteit de voornaamste reden zijn.

Een tweede reden is het ontbreken van een 3.5mm koptelefoonaansluiting op nieuwe smartphones. Veel mensen gebruiken namelijk nog bekabelde headsets wat zonder hulpstukje niet aangesloten kan worden op hun smartphone. De aanschaf van een MP3-speler kan dan de oplossing zijn.

De derde reden die ik persoonlijk ben tegengekomen is het besparen van de accuduur van je smartphone. Als je op je smartphone een middagje naar muziek luistert zie je de accucapaciteit snel minder worden. Voor mensen die thuis zitten is dit geen probleem, maar tijdens lange reizen of een dagje uit kan een lege smartphoneaccu erg lastig zijn.

Voordelen

– mooie stevige aluminium behuizing

– eenvoudig te bedienen

– aantrekkelijk geprijsd

– prima audiokwaliteit

– ondersteuning voor microSD-kaart tot 2 terabyte

– lange accuduur

Nadelen

– geen ingebouwde opslagruimte

– geen Bluetooth-ondersteuning waardoor de Fiio M3K alleen werkt met 3.5mm koptelefoons

– enkel geschikt voor muziek (geen foto of video’s)