“Budget-smartphone Motorola Moto E7 Plus Krijgt Grote Accu En Dual-camera”

Naar verwachting zal Motorola binnenkort een nieuwe budget-smartphone introduceren onder de naam Moto E7 Plus. Op het internet zijn nu de eerste specificaties van de Motorola Moto E7 Plus uitgelekt.

De doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass heeft een afbeelding gedeeld waarop een aantal specificaties van de Motorola Moto E7 Plus vermeld staan. Volgens de afbeelding krijgt de smartphone een 48MP dual-camera met nachtmodus voor betere foto’s in het donker, een grote accu met een capaciteit van 5000mAh, een octa-core processor, 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte.

De geruchten spreken verder over een groot scherm met een kleine notch, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een usb-c-poort. Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de Moto E7 Plus zal introduceren en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt. De Moto E6 Plus verscheen vorig jaar in september op de markt voor 159 euro.

via [androidplanet]