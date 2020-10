Hoe beleg je via Android?

Lijkt beleggen via je Android-toestel iets voor jou, maar weet je niet goed hoe je te werk gaat? Dan ben je hier aan het goede adres. In dit artikel hebben we het namelijk over hoe je belegt in verschillende handelsinstrumenten via je telefoon of tablet. Zo vertellen we je hoe je van start gaat en met welke apps je eenvoudig financiële producten kunt aankopen.

Online brokers en trading platformen

Om te kunnen investeren via Android, moet je bij online brokers zijn. Zij bieden trading platformen aan waar je kunt beleggen in heel wat verschillende financiële producten. Denk aan aandelen, obligaties, ETF’s, cryptocurrency, valuta, CFD’s en nog veel meer. Sommige brokers bieden ze allemaal aan, terwijl anderen zich bijvoorbeeld enkel focussen op cryptocurrency.

Beleggen bij een online broker is niet moeilijk. Het eerste wat je moet doen, is de app van de online broker downloaden en een account aanmaken. Nadat je dat hebt gedaan, stort je geld op je account en kun je onmiddellijk investeren in een product naar keuze.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Misschien heb je nog niet veel kaas gegeten van online beleggen en weet je niet goed in welk product te beleggen? Of misschien vraag je je af hoe je je eerste stappen in de beleggingswereld zet? Op het internet vind je heel wat artikelen die je op weg helpen. Daarom raden we aan je goed in te lezen voordat je van start gaat.

Ook als je bijvoorbeeld een strategie wilt toepassen, zoals short gaan of swingtrading, loont het veel research te doen. Beleggen is namelijk niet zonder risico. Je loopt de kans geld te verliezen. Bereid je daarom zo goed mogelijk voor door veel artikelen te lezen.

Een andere manier om je voor te bereiden, is door een demo account te openen. Online brokers geven je namelijk de kans om gratis en risicoloos de kneepjes van het vak te leren. Ze trakteren je op een virtueel bedrag waarmee je het handelsplatform kunt leren kennen.

Met de demo account kun je ook strategieën toepassen. Alle transacties die je opent worden gefinancierd met virtueel geld. Dit betekent dat je geen geld verliest. Pas als je klaar bent voor het echte werk, kan je posities openen met echt geld.

Beste beleggingsapps

Nu je weet hoe je je moet voorbereiden, stellen we de beste apps aan je voor.

Trading 212

Trading 212 is een betrouwbare broker waarbij je zonder problemen kunt investeren. Ze hebben namelijk een licentie ontvangen van de FCA, de Britse financiële autoriteit. Je hoeft dus zeker niet te vrezen voor een scam.

Deze online broker beschikt over een uitgebreid aanbod handelsinstrumenten. Zo kun je er beleggen in CFD’s in aandelen, forex, goud, olie, indices en nog veel meer. Je kunt bij Trading 212 ook investeren in CFD’s in cryptocurrencies als Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc.

Bovendien kun je bij deze broker een demo account t.w.v. €50.000 openen. Met dit virtueel bedrag kun je risicoloos leren beleggen en verlies je geen geld. Ook biedt Trading 212 gebruiksvriendelijke grafieken aan waarmee je gemakkelijk technische analyse kunt toepassen.

De Trading 212 app kan gratis worden gedownload in Google Play. De app vereist Android 6.0 of hoger en neemt 138 MB in beslag.

eToro

Ook eToro is een online broker waarbij je veilig kunt investeren. Ze beschikken namelijk over twee vergunningen: bij de FCA en CySec.

Bij eToro kun je beleggen in aandelen, ETF’s, cryptocurrency en CFD’s in forex, grondstoffen en indices. Een van de grote voordelen van eToro is dat er copy trading wordt aangeboden. Dit houdt in dat je de beleggingen van andere traders kunt kopiëren. Ben je nog niet helemaal zeker van je kunnen, dan is dit een goede manier om te investeren.

Een andere manier om vertrouwder te raken met beleggen, is door gebruik te maken van de demo account. eToro biedt je €40.000 virtueel geld aan waarmee je naar hartenlust kunt traden.

De eToro app is verkrijgbaar in Google Play en vereist Android 5.0 of hoger. De app neemt 41 MB in beslag en kan gratis worden gedownload.

Libertex

Libertex is een veilige broker met een licentie bij de CySec. Je kunt dus zonder problemen geld overmaken naar je Libertex account en investeren in een handelsinstrument naar keuze.

Wil je beleggen in edelmetalen, ETF’s, aandelen, forex, indices, olie, gas en grondstoffen, dan is Libertex zeker iets voor jou. Deze broker biedt meer dan 250 verschillende instrumenten aan. Net zoals bij Trading 212 en eToro krijg je de kans om risicoloos het handelsplatform te leren kennen. Libertex geeft je namelijk €50.000 virtueel geld als je een demo account opent.

De Libertex app kan gratis worden gedownload in Google Play en neemt 8,8 MB in beslag. Je hebt Android 5.0 of hoger nodig om de app te kunnen gebruiken.