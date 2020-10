OPPO Reno 4 (Pro) Wereldwijd Gelanceerd

Nadat Oppo de Reno 4-serie eerder dit jaar al lanceerde in thuisland China heeft de fabrikant de krachtige smartphones nu ook in andere landen uitgebracht, waaronder Nederland. Alle toestellen in de Reno 4-serie liggen vanaf 12 oktober in de winkel.

De Oppo Reno 4-serie bestaat uit de reguliere Reno 4, de Reno 4 Pro en de Reno 4Z. De Reno 4 Pro beschikt over een 6,5-inch 90Hz AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een Snapdragon 765G-chipset met 5G-ondersteuning, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 65 watt snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 12MP telelens met 2x optische zoom en een 13MP groothoeklens.

De Reno 4 heeft een 6,4-inch 90Hz scherm met een grotere inkeping voor een 32MP + 2MP dual-selfie-camera, dezelfde chipset met 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De accu heeft dezelfde capaciteit, maar heeft ondersteuning voor maximaal 30 watt snelladen.

De Oppo Reno 4Z beschikt over een 6,57-inch 120Hz LCD-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een 2,0 GHz Dimensity 800-processor van MediaTek, 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt snelladen, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 16MP + 2MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Reno 4 Pro en Reno 4 zijn verkrijgbaar in de kleuren Galactic Blue en Space Black. De Reno 4 Pro kost 799 euro, de Reno 4 kost 599 euro en de Reno 4Z kost 399 euro. De Reno 4Z is alleen in het zwart verkrijgbaar. Mensen die tussen 12 en 25 oktober een Reno 4-toestel kopen krijgen gratis een headset of smartwatch cadeau.