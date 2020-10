Google Pixel 5 Officieel Geïntroduceerd

Google heeft de Pixel 5 officieel aangekondigd tijdens zijn “Launch Night In”-evenement. De Pixel 5 krijgt in Europa een adviesprijs mee van 629 euro, maar de smartphone is in Nederland niet via de webshop van Google verkrijgbaar.

Google heeft bij de Pixel 5 niet gekozen voor vlaggenschip-specificaties, zodat Google de smartphone voor een lagere prijs op de markt kan brengen. De Pixel 5 heeft een 6.0-inch scherm met een 90 Hz verversingssnelheid , een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De schermranden zijn erg dun, waardoor de Pixel 5 redelijk compact is.

Het aluminium frame is afgewerkt met glas en de behuizing is dankzij de IP68-certificaat water- en stofbestendig. Achterop vinden we een vingerafdrukscanner en een vierkante camera-module met twee lenzen. De hoofdlens heeft een 12,2MP resolutie en een f/1.7-diafragma. De groothoeklens heeft een resolutie van 16MP en een f/2.2-diafragma. Voorop zit een 8MP selfie-camera.

De Google Pixel 5 beschikt verder over een Qualcomm Snapdragon 765G-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4080 mAh accu met ondersteuning voor 18W opladen en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De smartphone heeft ook “reverse wireless charging” gekregen, waarmee je draadloos andere apparaten zoals draadloze oordopjes kunt opladen.

De Google Pixel 5 draait uit de doos op Android 11 en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en groen. In landen als Duitsland en Frankrijk kun je de smartphone voor 629 euro kopen via de Google Store. Nederlandse consumenten moeten wachten totdat Nederlandse webwinkels de Pixel 5 via de grijze import aanbieden.