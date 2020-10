Waarom is iDeal een perfecte betaalmethode voor online casino’s?

Nagenoeg iedere Nederlander betaald weleens met iDeal. Niet zo gek, het is enorm makkelijk en maakt het mogelijk online allerlei zaken te betalen. Van rekeningen, tot online aankopen in webwinkels tot stortingen maken in je favoriete online casino. Door de jaren heen is iDeal als betaalmethode alsmaar populairder geworden. Ook de cijfers van de laatste jaren liegen er niet om, er zit nog altijd een sterk stijgende lijn in het aantal transacties dat jaar na jaar met iDeal wordt gedaan.

Daardoor is iDeal veruit de meest gebruikte online betaalmethode in Nederland. Niet vreemd, het werk makkelijk en is bovendien veilig. Zo kun je vaak via een link door worden doorgestuurd naar je eigen vertrouwde online bankomgeving. Daarna krijg je een unieke code om je betaling compleet te maken en is alles geregeld. Binnen enkele momenten kan een betaling daarom al worden afgerond, zonder dat er risico’s aan zijn verbonden.

iDeal betalingen in Nederland

In Nederland worden er nog altijd stukken minder creditcards gebruikt dan op veel andere plaatsen. Mensen betalen zaken liever vanaf hun eigen bankrekening zodat ze een goed overzicht houden van alle inkomsten en uitgaven. Bovendien kunnen ze hierdoor minder snel in de schulden raken. E-wallets zijn ondertussen ook aardig populair en zeker handig om te gebruiken. Ze leggen het echter nog altijd ruimschoots af tegen betaalopties als iDeal. Als webwinkel of andere aanbieder van online producten of services doe je er dus enorm goed aan iDeal aan te bieden aan eventuele Nederlandse klanten.

In het afgelopen jaar werden er ongeveer 667 miljoen betalingen met iDeal voltooid. Wanneer we kijken naar 2018, betekent dit dat er een toename was van maar liefst 27%. Qua totale omzet kwam iDeal vorig jaar uit op het indrukwekkende bedrag van 53,4 miljard euro. In december, grotendeels met dank aan de feestdagen, overschreed de totale omzet voor het eerst 6 miljard euro in een maand tijd. De meest succesvolle dag was Black Friday met een totale omzet van 280 miljoen euro en 3,6 miljoen transacties.

Betalen met iDeal in online casino’s

Voor Nederlandse gokkers is het fijn om te weten dat er aardig wat online casino's zijn die iDeal als betaalmethode aanbieden. Mocht een online casino niet over deze betaalmethode beschikken, dan lopen ze daarmee het risico dat veel Nederlandse spelers voor andere, alternatieve opties zullen kiezen. Net als je normaal gesproken gewend bent, is het maken van een storting in een iDeal casino snel, effectief en veilig.

Bij de meeste online casino’s zul je eerst een account aan moeten maken. Deze kun je vervolgens bevestigen met een link die je per mail opgestuurd krijgt. Wanneer je dit hebt geregeld, is je account actief. Een volgende stap is om gelijk een bedrag te storten. De meeste goksites hebben een minimumbedrag van 10 of 20 euro wat overgemaakt moet worden. Vergeet niet om gelijk te kijken of je recht hebt op een mooie welkomstbonus. Zo wordt vaak het bedrag van je eerste storting verdubbeld en krijg je in sommige gevallen tevens een aantal gratis spin voor op geselecteerde gokkasten.

Online gokken in Nederland

In de nabije toekomst gaat er aardig wat verandering plaatsvinden rond online gokken in Nederland. De regering komt vanaf 1 maart 2021 met een nieuwe wet. Deze maakt het mogelijk voor bestaande goksites en land based aanbieders als Holland Casino om hun spellen online aan te gaan bieden onder een Nederlandse licentie. De verwachting is dat er daarna nog veel meer online casino’s bijkomen in het Nederlands waar je ook met iDeal zult kunnen betalen. Vanaf 1 maart 2021 kunnen deze aanbieders de aanvraag voor een vergunning indienen. Daarna zal het ongeveer een halfjaar duren voordat duidelijk wordt wie er allemaal een licentie gaat krijgen.