OnePlus Komt 14 Oktober Met Goedkopere Buds Z-oordopjes

OnePlus heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 14 oktober nieuwe draadloze oordopjes zal introduceren. Vermoedelijk heten de nieuwe oordopjes de OnePlus Buds Z en krijgen ze een lagere adviesprijs mee dan de originele OnePlus Buds.

Eerder dit jaar lanceerde OnePlus de eerste draadloze oordopjes van het bedrijf onder de naam OnePlus Buds. De OnePlus Buds kost 89 euro, maar OnePlus komt binnenkort waarschijnlijk met nog goedkopere oordopjes. Op 1 oktober schreef OnePlus in een Tweet “A whole new world of sound. Coming soon.” Twee dagen later deelde de fabrikant dat we 14 oktober nieuwe ‘Buds’ te zien krijgen die een IP55-rating hebben, waardoor je de oordopjes ook in de regen kunt dragen.

Meer specificaties hebben we nog niet, maar volgens de geruchten krijgen de nieuwe oordopjes een lagere adviesprijs mee. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]