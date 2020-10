OnePlus 7 (Pro) En 7T (Pro) Ontvangen September-update

OnePlus heeft een nieuwe update uitgerold naar de OnePlus 7 (Pro) en de OnePlus 7T (Pro) die de beveiligingspatch van september 2020 installeert. De update brengt naast een betere beveiliging ook optimalisaties en bug fixes met zich mee.

Gebruikers van de OnePlus 7 (Pro) kunnen nu de OxygenOS 10.0.8-update downloaden. De OnePlus 7T ontvangt de OxygenOS 10.0.13-update en voor de OnePlus 7T Pro staat de OxygenOS 10.0.11-update klaar. Alle updates installeren de beveiligingspatch van afgelopen maand.

OnePlus heeft ook wat optimalisaties doorgevoerd die moeten zorgen voor een lagere energieverbruik. Daarnaast moet een bugfix voorkomen dat het scherm knippert bij apps van derde partijen en is er een nieuwe functie toegevoegd genaamd ‘OnePlus Tips&Support’. De functie is te vinden in het instellingen menu en moet gebruikers helpen bij het ontdekken van nieuwe OxygenOS-functies.

De updates rollen in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de update bij iedereen binnen is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdate‘.

via [AW]