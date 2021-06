WhatsApp Heeft Extra Beveiliging Gekregen

WhatsApp heeft een extra beveiliging toegevoegd aan de populaire chatdienst. Je krijgt met deze extra beveiliging te maken wanneer je WhatsApp Desktop of WhatsApp Web gebruikt.

WhatsApp heeft zonder grote aankondiging de extra laag beveiliging uitgerold. Wanneer je van WhatsApp Web of WhatsApp Desktop gebruik wilt maken dien je deze te koppelen met de Android- of iOS-app. Voorheen kon je dit doen door gewoon een QR-code te scannen, maar dat gaat vanaf nu anders.

Voortaan moet je bij het koppelen van je account via een vingerafdruk of via gezichtsherkenning bevestigen dat jij het bent. Als dit niet mogelijk is kun je de koppeling maken door de pincode van de smartphone in te vullen. De extra beveiliging moet voorkomen dat ongewensten toegang krijgen tot WhatsApp op je computer.

