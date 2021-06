TCL Introduceert Alcatel 1 Voor 59 Euro

TCL heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. De Alcatel 1 is met een prijskaartje van slechts 59 euro een echte budget-smartphone. De fabrikant komt ook met een iets duurdere variant, de Alcatel 1L Pro.

De TCL Alcatel 1 is een goedkope en compacte smartphone. De smartphone heeft een 5-inch scherm, maar wel met flinke schermranden. Intern vinden we een quad-core processor, maar andere specificaties ontbreken nog. De Alcatel 1 heeft een enkele rear-camera en draait op een lichte versie van Android 11.

Voor mensen die iets meer nodig hebben heeft TCL de Alcatel 1L Pro aangekondigd. Deze smartphone heeft heeft een 6,1-inch scherm met een druppelnotch voor de selfie-camera en een dikke kin onder het scherm. Achterop vinden we een dual-camera met een 13MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant. Intern vinden we een octa-core-processor, 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. De Alcatel 1L pro draait op Android 11 (Go Edition) en krijgt een adviesprijs mee van ongeveer 127 dollar.

De Alcatel 1 is vanaf augustus verkrijgbaar in Europa en Latijns-Amerika, terwijl de Alcatel 1L Pro vanaf september in Amerika, het Midden-Oosten en Afrika verkrijgbaar is.

via [androidplanet]