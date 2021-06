Instagram Test Posten Van Foto’s Via Desktop

We hebben er lang op moeten wachten, maar Instagram test eindelijk de mogelijkheid om via de desktop foto’s te posten. Momenteel kun je op de desktop wel foto’s van jezelf en anderen bekijken, maar posten moet via de mobiel.

Instagram bestaat al sinds 2010, maar de desktop-versie is nog steeds erg beperkt. Gebruikers vragen al lange tijd om een feature waarmee je op de desktop foto’s kunt uploaden. Dit is vooral handig voor mensen die hun foto’s bewerken op hun computer of laptop. Woordvoerder Christine Pai heeft tegenover Bloomberg laten weten dat Instagram eindelijk overstag gaat.

We weten dat veel mensen Instagram op hun computer gebruiken. Om die ervaring te verbeteren, testen we de mogelijkheid om te posten via een desktopbrowser.

Social media-adviseur Matt Navarra kan de nieuwe functie al uitproberen. Het is op dit moment alleen mogelijk om foto’s en video’s te posten. Stories of reels maken is nog geen optie op de desktop. Het is nog onduidelijk wanneer alle gebruikers toegang krijgen tot de nieuwe desktop feature, maar duidelijk is dat veel mensen hierop zitten te wachten.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

via [androidplanet]