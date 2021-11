Spotify Haalt ‘Car View’ Functie Uit Mobiele App

Spotify heeft besloten om de Car View-functie uit de mobiele app van de muziekstreamingdienst te halen. Car View activeerde een automodus met een versimpelde interface die de bediening van de app in de auto makkelijker maakte. In de laatste update heeft Spotify deze interface echter uit de app gehaald.

Veel gebruikers zullen het misschien al gemerkt hebben, maar de automodus van Spotify waarmee je tijdens het rijden eenvoudig muziek kon pauzeren of een liedje kon overslaan, bestaat niet meer. De eenvoudigere interface zorgde ervoor dat je tijdens het rijden je ogen makkelijker op de weg kunt houden. Spotify heeft geen reden gegeven voor het verwijderen van de Car View uit de app.

Spotify lijkt te werken aan een alternatief voor Car View, maar wanneer we deze alternatief kunnen verwachten en waarom Car View nu al uit de app is gehaald is onduidelijk.

via [androidplanet]