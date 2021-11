Meer Specificaties Van OnePlus 10 Pro Opgedoken

Nadat eerder al beelden opdoken en ook al een aantal specificaties werden genoemd, zijn we nu weer meer te weten gekomen over de OnePlus 10 Pro die OnePlus volgend jaar zal introduceren. Het gaat om een krachtpatser die onder andere heel snel kan opladen.

De nieuwste informatie is gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks. Volgens hem krijgt de OnePlus 10 Pro een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een QHD+ resolutie. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 8 Gen 1-processor, die Qualcomm vermoedelijk binnenkort zal aankondigen. Verder heeft de OnePlus 10 Pro 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor maar liefst 125W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 8MP telefotolens met 3,3x zoom. De behuizing is stof- en waterdicht (IP68).

OnePlus zal de nieuwe vlaggenschip-smartphone mogelijk al in januari of februari introduceren. OnePlus heeft zelf echter nog geen introductiedatum bekendgemaakt.

via [droidapp]