Samsung Galaxy A03 Aangekondigd

Samsung heeft deze week de Galaxy A03 aangekondigd. De Galaxy A03 is net als de A03s, A02S en A02 een echte budget-smartphone. Het is nog onduidelijk of Samsung de smartphone ook in Europa op de markt brengt. De A02 verscheen niet in Europa op de markt, maar de A02s en A03s wel.

Samsung laat weten dat de Galaxy A03 beschikt over een nog niet bij naam genoemde 1,6GHz octacore-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB, 64GB of 128GB opslagruimte, een 6,5-inch scherm met een 60Hz verversingssnelheid en een hd+-resolutie, een 5000 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

Prijzen heeft Samsung nog niet bekendgemaakt, maar de A02s en A03s kosten ongeveer 150 tot 175 euro. De Galaxy A03 verschijnt op de markt in de kleuren zwart, blauw en rood.

