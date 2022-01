Buienradar-app Krijgt Update Met Nieuwe Functies

De buienradar-app heeft een update gekregen die een aantal nieuwe functies met zich meebrengt. Zo krijg je met behulp van legenda’s een beter overzicht over de hoeveelheid neerslag en geeft de app voortaan waarschuwingen bij ernstig stormweer.

Buienradar geeft al langer via kleuren aan waar het meeste regen kan vallen. Tot nu toe was het echter niet voor iedereen duidelijk voor hoeveel millimeter regen de kleuren blauw, rood en paars staan. Daar heeft de buienradar nu iets op bedacht, zo valt te lezen in de beschrijving in de Google Play Store. “Nieuw in de app: legenda’s. Er is veel naar gevraagd, nu zijn ze eindelijk hier. Klik op het ‘?’-icoon in een radar of kaart om de legenda te openen“. Wanneer je op dit ‘?’-icoontje klikt krijg je een overzicht te zien van de verschillende kleuren met daarachter de hoeveelheid regenwater, uitgedrukt in millimeter per uur.

Ook nieuw in de laatste update zijn de weerwaarschuwingen, die weer terug zijn van weggeweest. Zo geeft de app weer aan wanneer code geel, oranje of code rood wordt verwacht. Gebruikers krijgen de waarschuwingen te zien in het Vandaag-tabblad van Buienradar. Dit is het beginscherm van de app.

via [AW]