Camera-specificaties Van Samsung Galaxy A23 Gelekt

Er is informatie uitgelekt over de camera van de Samsung Galaxy A23, de opvolger van de mid-range smartphone Galaxy A22. Naar verwachting brengt Samsung zowel een 4G-model als een 5G-model op de markt, waarvan de eerste in april zal worden aangekondigd.

Volgens de geruchten is Samsung van plan om in april 2022 de 4G-variant van de Galaxy A23 te introduceren. De 5G-variant zal in juli 2022 volgen. De eerste specificaties van de smartphone zijn inmiddels uitgelekt. Zo weten we nu over hoeveel camera’s de Galaxy A23 beschikt en welke resoluties de lenzen hebben.

The Elec schrijft dat de Samsung Galaxy A23 beschikt over een vierdubbele camera. Deze bestaat uit een 50MP hoofdlens met een SK Hynic sensor en optische beeldstabilisatie. Daarnaast vinden we een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Meer specificaties hebben we nog niet, maar we verwachten dat de komende weken en maanden meer details zullen uitlekken.

via [droidapp]