“Google Pixel Notepad Kost Minstens 1400 Euro”

De prijzen van Google’s eerste opvouwbare smartphone, die volgens de geruchten de naam Pixel Notepad meekrijgt, zijn uitgelekt. De smartphone zou een adviesprijs meekrijgen van 1399 dollar, wat in Europa vanwege de importkosten en belastingen waarschijnlijk neerkomt op 1400 tot 1500 euro.

Geruchten over een opvouwbare Google-smartphone gaan al geruime tijd rond en onlangs dook de vermoedelijke naam van de smartphone al op. De “Google Pixel Notepad” beschikt waarschijnlijk net als de Galaxy Z Fold 3 over een groot opvouwbaar scherm aan de binnenkant en een kleiner scherm aan de buitenkant. Volgens een nieuw bericht van 9To5Google moet de smartphone voor een lagere adviesprijs op de markt verschijnen dan de Galaxy Z Fold 3. De bron spreekt over een adviesprijs van 1399 dollar in de Verenigde Staten. De opvouwbare smartphone van Samsung verscheen voor 1799 euro op de markt.

Een Europese adviesprijs van de Google Pixel Notepad heeft de bron niet genoemd, maar normaal zijn de Pixel-smartphones van Google in Europa iets duurder dan in de Verenigde Staten. We kunnen dus rekening houden met een prijs van ergens tussen de 1400 en 1500 euro.

De bronnen melden ook dat de smartphone van Google veel weg zal hebben van de OPPO Find N die OPPO eind vorig jaar introduceerde. Het design van de OPPO Find N is wat breder en compacter vergeleken met de smartphone van Samsung. Om de prijs “laag” te houden kiest Google voor een wat eenvoudigere camera-setup dan bij de Pixel 6-serie. De Pixel Notepad zou onder andere gebruikmaken van een 12,2 MP Sony IMX363-sensor en een 12MP groothoeklens. Ook zal Google de Pixel Notepad net als de Pixel 6 uitrusten met een eigen Tensor-chipset.

Naar verwachting zal Google de Pixel Notepad eind 2022 officieel introduceren en verschijnt de smartphone eerst in de Verenigde Staten op de markt. Google heeft zelf echter nog niks bekendgemaakt, dus neem dit hele bericht nog met een flink korrel zout.

