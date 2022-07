Maak van je smartphone een zakelijke tool

Technologische vooruitgang in verschillende segmenten geven professionals het gemak om op afstand te werken. Als gevolg hiervan zijn managers en digitale professionals in staat om op afstand te werken wanneer ze niet fysiek op kantoor aanwezig zijn. De draagbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van mobiele telefoons dragen bij tot dit comfort. Ze zijn in te zetten om zakelijke activiteiten uit te voeren.

Met nieuwe apps, sterke software-instellingen, slimme functies en een hogere snelheid wordt mobiel zaken doen en business plannen steeds beter. Mobiele telefoons zijn nu bedrijfsmiddelen geworden waar professionals op vertrouwen voor het uitvoeren van kleinere officiële werkzaamheden. Hier zetten we de best practices voor je op een rijtje.

1 – Download office en business apps

Vandaag is het tijdperk van apps. Van sociale netwerken tot het controleren van een e-mail app, digitale planning app of elk platform dat we gebruiken op onze desktop of laptop heeft zijn eigen mobiele app-versie. Omdat steeds meer mensen tegenwoordig het grootste deel van hun tijd op hun mobiel doorbrengen, investeren bedrijven veel in de ontwikkeling van apps om tegemoet te komen aan de klantenkring die onderweg van het gemak van mobiele apps geniet.

Op dezelfde manier hebben veel kantoorartikelen ook hun eigen app-versie. Google’s G Suite, Microsoft 365, Gmail en andere platforms zijn bijvoorbeeld ook beschikbaar in app-formaat.

2 – Je zakelijke e-mailaccount koppelen

Het koppelen van je zakelijke e-mail account op een persoonlijke telefoon is in veel bedrijven niet toegestaan. Als je echter een aparte mobiele telefoon heeft voor kantoorgebruik, is het geen probleem om je officiële inbox eraan te koppelen.

Dit is waar de mobiele telefoon komt met vele voordelen voor de gebruiker. Een mobiele telefoon is niet alleen draagbaar en gebruiksvriendelijk, maar kan ook helpen om onderweg e-mails te controleren en de bijbehorende agenda mobiel te beheren. Hiervoor kiezen bedrijven voor een app als Microsoft 365 waarmee iedereen cloud connected is.

3 – Installeer Remote Desktop App

Er kunnen zich situaties voordoen waarin je op afstand toegang tot je desktop nodig hebt terwijl je mobiel werkt. In dergelijke gevallen kun je de klus klaren door een remote desktop app te installeren. Zo gebruik je de mobiele app om toegang te krijgen tot al je bestanden, van waar dan ook.

4 – Overlaad je niet met te veel apps

Eer zijn veel apps die nuttig en productief lijken voor je werk. Maar trap daar niet in en blijf niet elke app downloaden die op je pad komt. Het zal je mobiel overbevolken en voor veel verwarring zorgen. Het resultaat is dat ze verschillende apps installeren, waardoor de mobiele prestaties vertragen en ook het beheren van veel apps een uitdaging is. Dus kies ook voor de eenvoud en beheersbaarheid.

5 – Optimalisatie van het startscherm

Vaak zien we dat het startscherm van mobiele telefoons vol staat met apps die niet eens vaak worden gebruikt. Dat is waar verstopping plaatsvindt, en het leidt de aandacht af. Zorg er daarom voor dat alleen apps die je nodig hebt voor je werk of business op de eerste pagina staan.

6 – Geef beveiliging de hoogste prioriteit

Bedrijfsinformatie is zeer gevoelig en je moet extra voorzichtig zijn wanneer je er op een apparaat mee omgaat. Vooral wanneer je een mobiele telefoon gebruikt voor toegang tot zakelijke documenten, het verzenden van rapporten, het controleren van e-mails en berichten, moet de beveiliging van het apparaat uw prioriteit zijn.

Verken de mogelijkheden

Vandaag de dag zijn mobiele apparaten niet meer alleen geschikt voor online sociale netwerken. Met de laatste technologische ontwikkelingen evolueert het ware potentieel van smartphones met nieuwe lanceringen die de mobiele markt van betere functies en mogelijkheden voorziet. Het gebruik ervan laat zien dat deze elektronische apparaten niet alleen beperkt blijven tot de consumentenmarkt. Langzaam maar zeker veranderen mobiele telefoons, met hun slimme functies, in efficiënte bedrijfshulpmiddelen.