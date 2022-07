Simyo Introduceert Tweejarige Abonnementen En Prijsverhogingen

Simyo heeft nieuwe abonnementen gelanceerd. Met het nieuwe aanbod is het mogelijk om een abonnement af te sluiten voor 24 maanden. Het nadeel is dat maandelijkse en jaarlijkse abonnementen hierdoor duurder worden.

Vanaf nu is het mogelijk om bij Simyo een abonnement af te sluiten voor 2 jaar. Voorheen was het alleen mogelijk om een contract voor 1 jaar of maandelijks af te sluiten. Daarnaast voert Simyo een kleine prijswijziging door. De prijzen voor databundels blijven gelijk, maar voor bel- en sms-bundels stijgt de prijs bij een 1-jarig contract met 1 euro per maand. Bij een maandelijks abonnement betaal je 2 euro meer in vergelijking met een 2-jarig contract.

De nieuwe prijzen gelden per direct voor nieuwe klanten en huidige klanten die gaan verlengen. Bestaande klanten die nog een abonnement hebben blijven hetzelfde betalen totdat het contract is afgelopen.

