Google Wallet Nu In Nederland Beschikbaar

Google heeft de Google Wallet-app deze week uitgerold naar alle Android-gebruikers. De Google Wallet is een verzamelplaats voor bankpassen, creditcards, klantenkaarten en meer én is de vervanger van Google Pay.

Google Wallet heeft momenteel dezelfde functies als Google Pay, maar het is goed mogelijk dat dat in de toekomst zal veranderen. Met de Google Wallet kun je belangrijke kaarten zoals bankpassen en creditcards opslaan op je smartphone. Tijdens Google I/O heeft Google bekendgemaakt dat het ook mogelijk zal zijn om documenten zoals je rijbewijs, je OV-kaart, vliegtickets, je vaccinatiebewijs of toegangskaarten voor concerten toe te voegen. Op dit moment is dat echter nog niet mogelijk, maar we verwachten dat dit later zal worden toegevoegd via een update. Wel kan de app al pkpass-bestanden tonen die in je Gmail staan, zoals een boardingpas voor het vliegtuig of een ticket voor je concert.

De Google Wallet app is gratis te downloaden in de Play Store. De huidige Google Pay werkt momenteel ook nog gewoon, maar zal in de toekomst verdwijnen. Het is daarom aan te raden om over te stappen naar de Google Wallet.

via [droidapp]