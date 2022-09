Zo Ziet De Spotify-widget Er Uit In Nieuwe Android Auto-interface

Spotify heeft laten zien hoe de Spotify-widget er uit ziet op de nieuwe interface van Android Auto, dat ook wel ‘Coolwalk’ genoemd wordt. We zien dat de nieuwe widget een stuk uitgebreider is dan de huidige mediaplayer die in de taakbalk van Android Auto zit.

Google heeft de interface van Android Auto aanpast met een split-screenweergave, zodat schermruimte beter wordt benut. Deze zogeheten Coolwalk-interface zorgt ervoor dat er meer ruimte overblijft voor widgets en andere kleine apps. Reddit-gebruiker ‘u/mynamesjefffffs’ heeft deze interface al aan de praat gekregen op zijn smartphone, waardoor we nu alvast te zien krijgen hoe de widget van Spotify er zal uitzien wanneer hij naast Google Maps in beeld is.

De Spotify-widget toont een relatief grote mediaplayer dat het design van de albumhoes op de achtergrond van elk nummer weergeeft. Ook krijg je nu een tijdlijn en een tweede pagina te zien. Op deze tweede pagina kun je eenvoudig nummers shuffelen die in de afspeellijst staan of aanbevolen afspeellijsten openen. Als laatste zien we helemaal rechts een verticale taakbalk met een knop voor de Google Assistent, een recente app en een appdrawer.

Het is nog onduidelijk wanneer Google de Coolwalk-update zal uitrollen naar Android Auto, maar waarschijnlijk zal de lancering snel plaatsvinden.

via [AW]