WhatsApp-update Fixt Twee Kritieke Kwetsbaarheden

WhatsApp heeft bekendgemaakt dat een recente update twee kritieke kwetsbaarheden in de chat-app heeft opgelost. Het is daarom belangrijk om de nieuwste versie van WhatsApp te gebruiken.

In september heeft WhatsApp een “kritieke” fout (CVE-2022-36934) en een fout met een “hoog risico” (CVE-2022-27492) aangepakt. Beide problemen kwamen voor tijdens het delen van filmpjes in een gesprek. De kwetsbaarheden maakten het mogelijk om videobestanden aan te passen op zo’n manier dat kwaadwillenden van op afstand code kunnen draaien op de smartphone van de ontvanger van het bestand. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld malware te installeren die bankgegevens van het slachtoffer probeert te stelen.

In versie 2.22.16.12 van WhatsApp en versie 2.22.16.12 van WhatsApp Business zijn beide problemen verholpen. Deze updates rolden in september uit. We raden aan om naar de Play Store te gaan om te controleren of je de nieuwste versie van WhatsApp hebt geïnstalleerd.

via [AW]