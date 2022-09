“Introductie Xiaomi Redmi Note 12 Mogelijk Al Volgende Maand”

Er zijn specificaties opgedoken van de Xiaomi Redmi Note 12-serie. Volgens de geruchten bestaat de serie uit drie toestellen en zal Xiaomi de smartphones mogelijk al volgende maand introduceren.

Volgens een bekende bron zal Xiaomi de Redmi Note 12-serie in ieder geval voor 11 november introduceren. Op deze dag is het namelijk Singles Day in China, een feestdag waarop veel bedrijven stunten met allerlei kortingen en aanbiedingen. De bron claimt dat de serie op de markt verschijnt als “small flagship” en dat de serie bestaat uit de reguliere Redmi Note 12, de Note 12 Pro en de Note 12 Pro Plus.

De bron schrijft dat de drie Redmi Note 12-toestellen gebruikmaken van een MediaTek Dimensity 1300-processor en allemaal beschikken over een driedubbele rear-camera. Vermoedelijk gaat het in ieder geval om een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens. Overige specificaties ontbreken nog, maar de accu zou met 120 Watt kunnen snelladen.

