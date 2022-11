De stappen om een account aan te maken als online casinospeler

De voorwaarden die gesteld worden aan het openen van een account bij een online casino worden jaarlijks steeds verstrengd. De meest relevante reden hiervoor is om een gokverslaving te voorkomen, vooral bij jongeren. Lees de tekst hieronder door als je wilt weten wat de stappen zijn om een account aan te maken als je wilt gokken in een online casino.

Stap 1: Een casino uitkiezen

Start door een passend online casino te vinden die je aanspreekt. Vergelijk meerdere optie en maak dan pas een keuze. Je kunt op www.online-gokken-nederland.org nagaan welke verschillende betrouwbare online casino’s er zijn in Nederland. Pas wanneer je een online casino uitgekozen hebt en alle voorwaarden hebt doorgenomen en hebt gecheckt of het online casino over een geldige licentie beschikt, dan kun je een account gaan aanmaken.

Stap 2: Je documenten opsturen

Om een lid te worden van een online casino moet je 18 jaar oud zijn, anders kan je het wel vergeten. Om te bewijzen dat je 18 jaar en ouder bent, dien je je identificatiegegevens op te sturen. Naast je identiteit moet je ook kunnen aantonen dat je een geldig woonadres hebt (in Nederland), waardoor je nog meer documenten op moet sturen. Je moet verder ook je bankrekening gegevens opsturen.

Stap 3: Je account verifiëren

Heb je je gegevens opgestuurd, dan wordt je aanvraag door het casino geverifieerd. Er wordt gecheckt in hoeverre je wel of geen kans maakt op een account bij het online casino. Voldoe je aan alle voorwaarden en zijn je documenten in orde, dan wordt je account officieel actief gemaakt en krijg je daar een e-mail over.

Stap 4: Eerste storting en bonus claimen

Is je account aangemaakt en geverifieerd, dan kun je direct aan de slag. Door je eerste storting te maken kun je je welkomstkorting of welkomstbonus direct claimen, al hangen deze voorwaarden af per online casino en kan het dus ook anders zitten. Nadat je je eerste storting hebt gedaan, kan het spelen starten.

Stap 5: Bekijk het aanbod en speel

Ga na wat voor spelletjes er allemaal zit in het aanbod. Bekijk de spelregels goed, check welke strategieën bij jou werken en probeer de spelletjes eerst gratis uit. Pas wanneer je genoeg ervaring hebt met deze casinospelletjes kun je spelen met echt geld. Je weet zo namelijk zeker dat je meer kans hebt op winnen.