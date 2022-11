Renders Tonen Uiterlijk Van Samsung Galaxy A54

Samsung werkt aan een opvolger van de populaire Galaxy A53, die volgend jaar op de markt moet verschijnen. Geruchten over de Galaxy A54 doken eerder al op en nu is de mid-range smartphone voor het eerst te zien op gelekte renders.

De beelden van de Samsung Galaxy A54 zijn gemaakt door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks. De renders tonen een smartphone met een moderne premium uitstraling, die een vergelijkbare camera-design lijkt te krijgen als de Galaxy S23-serie.

Volgens de geruchten beschikt de Galaxy A54 over een 6,4-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Dit is iets kleiner dan het 6,5-inch scherm op de huidige Galaxy A53. Het scherm heeft wat dikkere schermranden dan de vlaggenschip-smartphones van Samsung, de accu heeft een capaciteit van 5100mAh en achterop vinden we een 50MP hoofdlens. Deze resolutie is overigens lager dan de 64MP camera op de Galaxy A53, maar mogelijk zorgt een betere lens en betere software alsnog voor een hogere kwaliteit van de foto’s. De behuizing van de Galaxy A54 meet 158,3 x 76,7 x 8,2 millimeter.

Samsung introduceren de Galaxy A53 in maart van dit jaar, maar er zijn onlangs aanwijzingen gevonden die wijzen op een eerdere lancering van de Galaxy A54. Mogelijk hoeven we dus niet al te lang meer te wachten voordat de Galaxy A54 in de winkels ligt.

