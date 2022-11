Qualcomm Introduceert High-end Snapdragon 8 Gen2-SoC

Qualcomm heeft zijn nieuwste chipset voor high-end smartphones aangekondigd. De Snapdragon 8 Gen2 is krachtiger dan zijn voorganger en heeft onder andere ondersteuning voor wifi 7 en High Band Simultaneous Multi-Link.

Qualcomm heeft nog niet alle specificaties vrijgegeven, maar een Twitter-gebruiker heeft een vroegtijdig gepubliceerde lijst in handen gekregen en gedeeld. Op het onderstaande overzicht zien we dat de Snapdragon 8 Gen2 gebruikmaakt van een ARM Cortex-X3 core van 3,2 GHz, vier performance cores die tot 2,8 GHz klokken en drie efficiënte kernen met een snelheid tot 2 GHz. De chip is opnieuw gebakken op een 4nm-procedé.

Volgens Qualcomm is de Adreno-gpu tot 25% sneller dan zijn voorganger en is de Kryo-cpu tot 40% zuiniger. Daarnaast moet de Hexagon-processor tot 4,35 keer betere AI-prestaties mogelijk maken en is er ondersteuning voor Samsungs Isocell HP3 200 MP camerasensor, twee 5g-simkaarten tegelijk, wifi 7 en dual Bluetooth.

Naar verwachting verschijnt de eerste smartphone met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen2-SoC nog voor het einde van dit jaar op de markt.

via [hardware.info]