6 alternatieven voor datingapp Tinder

Tinder is de populairste datingapp van dit moment. Zowel in Nederland als in de gehele wereld. De app heeft een verscheidenheid aan functies waarmee je je perfecte match kunt vinden. Van swipen om te kunnen matchen tot interactieve spellen om nieuwe mensen te leren kennen. Hoewel Tinder de nummer één is, zijn er veel alternatieven beschikbaar voor degenen die op zoek zijn naar een andere ervaring. Welke dat zijn? Dit zijn zes alternatieven als je iets anders wilt proberen dan Tinder.

1. Bumble

Bumble is een datingapp die vooral populair is bij vrouwen. De app geeft vrouwen de controle en verplicht ze om het gesprek te starten. Bovendien heeft Bumble speciale functies zoals BFF om vriendschappen te vinden en Bizz voor zakelijke connecties.

2. Happn

Happn is een datingapp die je in staat stelt om mensen te ontmoeten die zich in dezelfde buurt bevinden. De app toont ook gebruikers van de app die je pad gekruist hebben. Like degenen die je leuk vindt en als de ander er hetzelfde over denkt, ontstaat er een Crush.

3. Hinge

Hinge is een relatief nieuwe datingapp die zich richt op langetermijnrelaties. De app leert je beter kennen door middel van een aantal vragen. Op basis van deze vragen krijg je dagelijks nieuwe partnervoorstellen gebaseerd op je persoonlijkheid.

4. Lexa

Lexa is een datingapp die alleen in Nederland populair is en ook beschikbaar is als datingsite. De app biedt de optie om te kijken waar mensen in je directe omgeving te vinden zijn. Hoewel Lexa een oude, vertrouwde datingsite is, zorgt de app ervoor dat alles net zo vlekkeloos verloopt als bij een app als Tinder.

5. Fruitz

Fruitz is een datingapp die je in staat stelt om een romantische, vriendschappelijke of zakelijke relatie te vinden. De app gebruikt een unieke algoritme om de perfecte matches voor jou te vinden en gebruikt verschillende fruitsoorten om je intenties kenbaar te maken.

6. Grindr

Als je Tinder gebruikt als homo of bi man, dan is Grindr een van de beste alternatieven om te overwegen. Grindr is een datingapp die speciaal is gemaakt voor homoseksuele, biseksuele mannen en transgenders. De app heeft een geavanceerd filter waarmee je je perfecte match kunnen vinden.

Hoewel Tinder de populairste datingapp is, zijn er meer alternatieven beschikbaar. Bumble, Happn, Hinge, Lexa, Fruitz en Grindr zijn slechts enkele van deze alternatieven voor Tinder die beschikbaar zijn. Iedere app heeft zijn eigen voor- en nadelen, dus het is belangrijk dat je de tijd neemt om de beste optie te vinden voor wat je zoekt.