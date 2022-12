OnePlus Gaat Voortaan Langer Updates Uitrollen

OnePlus heeft besloten om verbeteringen door te voeren aan zijn updatebeleid. Gebruikers van nieuwe OnePlus-smartphones ontvangen in de toekomst namelijk langer updates. OnePlus zal bij een select aantal toestellen vier Android OS-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates uitrollen.

Het nieuwe updatebeleid is geldig voor smartphones die in en na 2023 op de markt verschijnen. Alleen een beperkte selectie toestellen krijgt vijf jaar lang ondersteuning. Om welke toestellen het precies gaat is nog onduidelijk, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het alleen om de high-end serie van de fabrikant.

Ook weten we niet of beveiligingsupdates vaker zullen worden uitgerold. Momenteel rolt OnePlus deze updates elke twee maanden uit, terwijl fabrikanten als Samsung en Google elke maand een beveiligingsupdate uitrollen.

via [droidapp]