Casinospellen spelen op je mobiel is nog nooit zo eenvoudig geweest!

Met de steeds groeiende populariteit van mobiel spelen was het slechts een kwestie van tijd voordat de iGaming-industrie er aandacht aan begon te besteden. En inderdaad, in de afgelopen jaren hebben we een ware explosie gezien in het aantal mobiele spellen dat speciaal voor online casinospelers wordt ontwikkeld.

Er zijn nu honderden verschillende casinospellen beschikbaar om op je mobiele telefoon of tablet te spelen, waaronder alle klassiekers zoals blackjack, roulette en slots, maar ook een hele reeks nieuwe en innovatieve titels.

Mobiel spelen biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditioneel online spelen, waaronder het feit dat je overal, altijd en op elk apparaat kunt spelen. Bovendien worden de graphics en gameplay van mobiele casinospellen met de vooruitgang van de technologie steeds beter.

Als je dus op zoek bent naar het ultieme online spelvermaak, bekijk dan zeker de groeiende selectie van beschikbare mobiele casinospellen. In dit artikel bekijken we enkele van de beste mobiele casinospellen die momenteel op de markt zijn.

Blackjack

Blackjack is een van de meest populaire casinospellen ter wereld, en het is ook een van de gemakkelijkste om te leren. Het doel van het spel is om de hand van de dealer te verslaan door zo dicht mogelijk bij 21 te komen zonder er overheen te gaan.

Als je een fan bent van blackjack, dan zul je blij zijn te weten dat er nu tientallen verschillende mobiele blackjack spellen beschikbaar zijn om te spelen. Je kunt spellen vinden met allerlei verschillende regels, waaronder Europees blackjack, Spaans blackjack en zelfs Pontoon.

Bovendien kun je bij de meeste mobiele blackjack spellen ook gebruik maken van functies als splitsen en double down, wat betekent dat je echt het maximale uit je spel kunt halen.

Roulette

Roulette is een ander enorm populair online casino spel, en net als blackjack zijn er nu veel verschillende mobiele roulette spellen om uit te kiezen. Of je nu Amerikaans roulette, Europees roulette of zelfs Frans roulette wilt spelen, je zult een mobiel spel kunnen vinden dat bij je past.

De meeste mobiele roulette spellen volgen dezelfde basisregels als het traditionele spel, maar er zijn een paar variaties als je op zoek bent naar iets anders. Sommige mobiele roulette spellen bieden bijvoorbeeld een ‘la partage’ regel die je kan helpen je verliezen te beperken als het balletje op nul terechtkomt.

Gokkasten

Slots zijn veruit het populairste type casinospel, en dat geldt net zo goed voor mobiele slots als voor online slots. Er zijn letterlijk honderden verschillende mobiele gokkasten om uit te kiezen, en er worden voortdurend nieuwe titels uitgebracht.

Je vindt er allerlei verschillende thema’s en spelfuncties, van klassieke fruitmachines tot de nieuwste videoslots met 3D-graphics en bonusrondes. En met mobiele slots kun je ook profiteren van functies zoals gratis spins, wild symbolen en progressieve jackpots. Tegenwoordig proberen casino’s casino slots te ontwikkelen die met een smartwatch gespeeld kunnen worden.

Poker

Poker is een ander enorm populair casinospel, en er zijn nu veel verschillende mobiele pokerspellen om uit te kiezen. Of je nu Texas Hold’em, Omaha of een ander type poker wilt spelen, je zult een mobiel spel kunnen vinden dat bij je past.

De meeste mobiele pokerspellen volgen dezelfde basisregels als het traditionele spel, maar er zijn een paar variaties als je op zoek bent naar iets anders. Sommige mobiele pokerspellen bieden bijvoorbeeld een ‘freeroll’-toernooi waaraan je kunt deelnemen zonder een buy-in te betalen.

Baccarat

Baccarat is een casinospel dat de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen, en er zijn nu een aantal verschillende mobiele baccaratspellen waaruit je kunt kiezen. Baccarat is een relatief eenvoudig spel om te leren, en het is ook erg leuk om te spelen.

Het doel van het spel is om zo dicht mogelijk bij de 9 te komen, en er zijn drie verschillende manieren om in te zetten – op de speler, de bank of op een gelijkspel. De meeste mobiele baccarat spellen bieden ook een aantal side bets die een extra laag van opwinding aan het spel kunnen toevoegen.

Craps

Het doel van het spel is de uitkomst van een dobbelsteenworp te voorspellen, en er zijn een aantal verschillende inzetten die je kunt doen.

Craps kan een beetje een ingewikkeld spel zijn om te leren, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het erg leuk. En als je op zoek bent naar een mobiel craps spel, dan zul je blij zijn te weten dat er nu een aantal verschillende spellen zijn om uit te kiezen.

Keno

Keno is een loterij-achtig spel dat al eeuwen gespeeld wordt, en het is nu beschikbaar om op je mobiele telefoon of tablet te spelen. Keno is een relatief eenvoudig spel om te spelen, en het is ook erg leuk.

Het doel van het spel is om te voorspellen welke nummers zullen worden getrokken, en je kunt ervoor kiezen om in te zetten op alles van 1 tot 20 nummers.