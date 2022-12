Nieuwe WhatsApp-functie Laat Berichten Sturen Die Verdwijnen Na Het Lezen

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie waarmee je berichten kunt sturen die ontvangers maar één keer kunnen lezen. Na het lezen verdwijnt het bericht automatisch. Deze ‘Eenmalig weergeven’-functie is ontdekt door WABetaInfo in bèta 2.22.25.20 van de Android-app.

Momenteel is het met WhatsApp al mogelijk om berichten te versturen die na 24 uur weer verdwijnen, maar gebruikers kunnen dit berichten de hele dag lezen. In de nieuwste bèta van de WhatsApp Android-app is nu echter een optie gevonden die berichten kan versturen die slechts eenmalig te lezen zijn. Zodra de ontvangen het bericht heeft gelezen zal WhatsApp het bericht direct verwijderen.

Als een ontvanger het bericht voor een tweede keer wil lezen krijgen ze een melding te zien waarin staat dat het bericht is verstreken. Of het ook mogelijk is om een screenshot te maken of het bericht door te sturen is nog onduidelijk. Ook weten we nog niet wanneer WhatsApp de functie naar de stabiele versie van WhatsApp zal uitrollen.

via [hardware.info]