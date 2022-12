Samsung Galaxy A52s, Z Flip 3 en Z Fold 3 Ontvangen Nieuwste Beveiligingspatch

Samsung rolt een nieuwe update uit naar drie smartphones van de fabrikant. De update installeert de beveiligingspatch van december 2022 en komt binnen op de Galaxy A52s, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3.

Ben je in het bezit van een van de eerder genoemde smartphones, dan raden we aan om even te controleren of er een update klaarstaat om te downloaden. De nieuwste update werkt de beveiligingspatch namelijk bij naar die van december 2022, waardoor jouw smartphone weer beschermd is tegen de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem. De update lijkt verder geen nieuwe functies met zich mee te brengen.

Na de installatie is jouw smartphone weer helemaal up-to-date. Het kan echter wel even duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat, omdat updates in fasen worden uitgerold. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]