Google Brengt Nearby Share Naar Windows Voor Het Delen Van Bestanden Met Android

Met Apple’s AirDrop-tool kun je eenvoudig bestanden delen tussen de Mac en een iPhone. Google komt nu met een alternatief voor Windows waarmee je bestanden kunt delen met Android-apparaten. De tool Nearby Share was al langer beschikbaar voor het delen van bestanden tussen Android-apparaten, maar vanaf nu werkt dit dus ook tussen Windows- en Android-apparaten.

Met Nearby Share kun je eenvoudig linkjes en bestanden zoals foto’s delen met andere apparaten in de buurt. Google toonde tijdens de CES in Las Vegas al een variant voor Windows en vanaf nu is deze tool ook daadwerkelijk te gebruiken. Het gaat momenteel nog om een bètaversie, die je installeert op een Windows computer en vervolgens koppelt met een Android-apparaat. Omdat het om een bèta gaat bestaat de kans dat de tool nog enkele fouten bevat.

Nearby Share werkt nog niet op alle Windows computers. Zo is een computer met Windows 10 x64 een vereiste en is er momenteel nog geen ondersteuning voor computers met een ARM chip. Om de tool te gebruiken moet de computer beschikken over Bluetooth en WiFi. Wanneer je Nearby Share succesvol hebt geïnstalleerd kun je met de tool documenten, foto’s en video’s van en naar je smartphone en computer sturen. Je kunt Nearby Share hier downloaden.

via [droidapp]