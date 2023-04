Huawei Noteert Grootste Winstdaling Sinds 2014

Huawei heeft een zware periode achter de rug dat voor een groot deel te danken is aan de Amerikaanse sancties en de coronapandemie. De winst van het Chinese bedrijf daalde in 2022 met maar liefst 69 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ondanks dat Huawei in 2022 een kleine groei in omzet noteerde, van 0,9 procent, lag de uiteindelijke winst veel lager dan het jaar daarvoor. “De Amerikaanse sancties zijn nu het nieuwe normaal en het is weer de normale gang van zaken.” Dit liet Huawei’s chief financial officer, Sabrina Meng, weten tijdens een persconferentie. Huawei zou veel vooruitgang hebben geboekt met het vervangen van onderdelen die het bedrijf nu niet meer uit Amerika kan importeren. Dit is de reden dat de onderzoeks-en-ontwikkelingsafdeling het afgelopen jaar 13.2 procent meer uitgaf dan in 2021, aldus Huawei.

In totaal noteerde Huawei in 2022 een nettowinst van 35.6 miljard yuan, omgerekend zo’n 4.77 miljard euro. In 2021 noteerde het bedrijf nog een winst van maar liefst 15.23 miljard euro. Wel was de hoge winst in 2021 voor een deel te danken aan de verkoop van het dochtermerk Honor. De winst van Huawei in 2022 is het laagst sinds 2014, toen het bedrijf een winst noteerde van omgerekend 3.74 miljard euro.

via [tweakers]