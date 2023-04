Deze Android-apps Bevatten Goldoson-malware, Verwijder Nu!

Het beveiligingsbedrijf McAfee heeft 60 applicaties in de Play Store gevonden die malware bevatten. Deze malware, met de naam Goldoson, kan informatie verzamelen en op de achtergrond advertenties klikken.

De Goldoson-malware kan informatie verzamelen over geïnstalleerde apps en toegang krijgen tot eerder verbonden apparaten via wifi en Bluetooth om de GPS-locatie te achterhalen. Daarnaast kan de malware op de achtergrond op advertenties klikken zonder toestemming van de gebruiker. Dit is een vorm van advertentiefraude die de maker van de malware geld oplevert.

Opvallend is dat de malware niet is gemaakt door de ontwikkelaars van de onderstaande apps. Google heeft de ontwikkelaars daarom een bericht gestuurd waarin staat dat ze hun app moeten aanpassen omdat deze in strijd is met het Google Play-beleid. Na het aanpassen kan de app opnieuw goedgekeurd worden door Google. Sommige apps zijn uit de Play Store gehaald, terwijl andere apps een update hebben ontvangen die het malware-probleem heeft opgelost.

McAfee adviseert om de onderstaande apps te updates. Vertrouw je het niet helemaal dan kun je de apps het beste verwijderen.

• L.POINT with L.PAY

• Swipe Brick Breaker

• Money Manager Expense & Budget

• TMAP

• Lotte Cinema

• Genie Music

• Cultureland version

• GOM Player

• Megabox

• LIVE Score Real-Time score

• Pikicast

• Compass 9: Smart Compass

• GOM Audio – Music, Sync lyrics

• TV – All About Video

• Guninday

• Item mania

• LOTTE WORLD Magicpass

• Bounce Brick Breaker

• InfiniteSlice Infinite Slice

• Norae bang

• SomNote – Beautiful note app

• Korea Subway Info: Metroid

• GoodTVBible

• Happy Mobile Happy Screen

• UBhind: Mobile Tracker Manager

• Mafu Driving Free

• Girl singer WorldCup

• FSP Mobile

• Audio Recorder

• Catmera

• Cultureland Plus

• Simple Air

• Lotteworld Seoul Sky

• Snake Ball Lover

• Play Geto

• Memory Memo

• PB Stream

• Money Manager (Remove Ads)

• Inssaticon – Cute Emoticons

• ECloud

• SCinema

• Ticket Office

• Lotteworld Aquarium

• Lotteworld Water Park

• T map for KT, LGU

• Random number

• AOG Loader

• GOM Audio Plus – Music, Sync

• Swipe Brick Breaker

• Safe Home

• Chuncheon

• Fantaholic

• Cinecube

• TNT

• Bestcare Health

• InfinitySolitaire

• New Safe

• Cashnote

• TDI News

• Eyesting

• TingSearch

• Krieshachu Fantastic

• Yeonhagoogokka

