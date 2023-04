“Motorola Komt Dit Jaar Met Twee RAZR-smartphones”

We hebben de afgelopen maanden veel gelezen over de aankomende opvouwbare RAZR-smartphone van Motorola. Volgens het laatste nieuws is Motorola echter van plan om niet één, maar twee RAZR-smartphones te introduceren. Op nieuwe renders zou namelijk de RAZR Lite te zien zijn.

De opvolger van de huidige Motorola RAZR 2022 zou de naam RAZR+ meekrijgen en beschikken over een veel groter scherm aan de buitenkant. De doorgaans goedgeïnformeerde bron OnLeaks heeft nu echter beelden gedeeld van de RAZR Lite, die waarschijnlijk een stuk voordeliger zal zijn dan de RAZR+.

De Motorola RAZR Lite is een stuk kleiner dan de huidige RAZR-smartphones. Ook neemt het scherm aan de buitenkant nog geen kwart van de oppervlakte in beslag. Verder verwachten we intern ook een “downgrade” om de smartphone voordeliger te kunnen aanbieden. Denk hierbij aan een minder krachtige processor en minder werkgeheugen. Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de RAZR Lite wil introduceren.

via [AW]