Huawei Enjoy 60X Met 7000 mAh Accu Aangekondigd

Huawei heeft in thuisland China de Huawei Enjoy 60X aangekondigd. Deze opmerkelijke smartphone heeft een accu met een capaciteit van maar liefst 7000 mAh. Doordat de smartphone de optie heeft om andere apparaten op te laden met een snelheid van 22,5W is de Enjoy 60X ook te gebruiken als powerbank.

De Huawei Enjoy 60X beschikt over een 6,95-inch LCD-scherm met een resolutie van 2376×1080 pixels, een 19,8:9 beeldverhouding en een 90Hz verversingssnelheid. De smartphone meet 17,1 bij 8cm bij 8,9mm en weegt 216 gram. Intern vinden we een 7000 mAh accu met ondersteuning voor 22,5W snelladen. De smartphone heeft echter ook ondersteuning voor omgekeerd laden met dezelfde snelheid. Hierdoor kun je de Huawei Enjoy 60X ook gebruiken als powerbank om bijvoorbeeld je oordopjes of smartwatch mee op te laden. Let wel op dat deze feature alleen aanwezig is op de uitvoering met 512GB opslagruimte.

De smartphone beschikt verder over een Snapdragon 680-processor, een 8MP selfie-camera in een zeer grote notch in het scherm en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De opslagruimte kun je uitbreiden met een microSD-kaart.

De Huawei Enjoy 60X met 128GB opslagruimte krijgt in China een adviesprijs mee van 1749 yuan, omgerekend zo’n 230 euro. De duurste uitvoering kost omgerekend zo’n 305 euro. De smartphone komt hoogstwaarschijnlijk niet naar Europa.

