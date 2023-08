Android-gebruikers Ontvangen Geen E-mails Meer Na Gmail-update

Google heeft onlangs een update uitgebracht voor de Gmail-app voor Android, maar deze update brengt een vervelend probleem met zich mee. Sommige gebruikers melden namelijk dat ze sinds de update geen e-mails meer ontvangen op hun Android-apparaat.

In de Google Play Store en verschillende forums op het internet duiken klachten op van Android-gebruikers die sinds de laatste update geen of slechts beperkt e-mails ontvangen in hun Gmail-app. Het probleem lijkt niet voor te komen bij gebruikers met een reguliere Gmail-account, maar wel bij mensen met een e-mailadres van hun provider.

Google heeft laten weten dat het bedrijf op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing. Daarnaast zou het verwijderen van de update en wissen van de cache en gegevens het probleem ook verhelpen. Uiteraard kun je jouw e-mails wel gewoon openen via de browser op elk apparaat.

via [tweakers]